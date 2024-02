Terzo mandato: Pd, ‘destra spaccata, dl elezioni no strumento per affrontare tema’**

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Anche la giornata di oggi dimostra che sulla questione del terzo mandato la destra è divisa. Incertezza sulla grandezza dei comuni per cui dovrebbe valere un limite ai mandati, ipotesi di ritiro di emendamenti poi rimangiate. Una confusione totale nella maggioranza”. È quanto emerge al termine della riunione del gruppo di lavoro del Pd.

“Sulla questione il Pd ribadisce che il Dl elezioni non è lo strumento corretto per affrontare il tema, che non si presta al braccio di ferro tra FdI e Lega e che continuerà la propria discussione, avviata l’altro giorno in Direzione, nell’ambito di un dibattito serio e trasparente che deve riguardare gli interessi del Paese, a partire dalla riforma del Testo unico degli enti locali e dalla convinzione che è necessario rafforzare il ruolo e il potere delle assemblee elettive”.