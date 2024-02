Terzo mandato: Renzi, ‘Pd ha scelto Conte invece dei suoi sindaci’

Febbraio 24, 2024

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Sul terzo mandato “il Pd ha scelto di stare dalla parte di Conte e dei 5 stelle come spesso fa sulla giustizia, anzichè ascoltare le richieste di Antonio De Caro e De Luca, di Matteo Ricci e di tutti i sindaci è un problema del Pd. Quello che però è sicuro è che in questo momento Meloni e Salvini litigano su tutto. Sono la prossima coppia che scoppierà”. Così Matteo Renzi a margine del Forum in Masseria a Saturnia.