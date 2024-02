Terzo Mandato: Ricci, ‘linea Pd non può essere quella di Boccia, si discuta’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “La linea espressa da Francesco Boccia, per il quale il terzo mandato crea satrapi, non può essere la linea ufficiale del Pd”. Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem e presidente di Ali – Autonomie Locali Italiane, a margine delle odierne dichiarazioni del capogruppo dem al Senato, sul tema del terzo mandato per i sindaci.

“Invece – chiede Ricci – avere parlamentari in carica per 4 o 5 legislature senza aver mai preso un voto direttamente che cosa crea? I parlamentari a vita?. Il Pd trovi una sede dove discutere internamente, prima della Commissione Affari Istituzionali del Senato della prossima settimana”.