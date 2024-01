Terzo mandato: Salvini, ‘a favore, devono scegliere i cittadini’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen (Adnkronos) – Sul terzo mandato per sindaci i governatori “sono favorevole, sono i cittadini a dover scegliere. Se avete un bravo sindaco perché non potreste rivotarlo? Il limite al terzo mandato non c’è per i parlamentari, per i ministri, per i senatori, perchè ci deve essere per un bravo sindaco o governatore?”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5.