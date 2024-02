Terzo mandato: Sarracino, ‘Pd in condizione di determinare effetto domino nel c.destra”

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Penso che la proposta fatta oggi sia assolutamente condivisibile. Lavorare ad una proposta larga sul futuro degli enti locali è giusto. Anche per questo ritengo utile aprire una riflessione e fare un bilancio sull’elezione diretta e su cosa ha prodotto in questi anni”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il deputato e membro della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino intervenendo nella direzione nazionale del Partito Democratico.

“Come ogni cosa, ci sono state luci ed ombre. Il potere dei consiglieri comunali e di quelli regionali credo vada maggiormente bilanciato con quello dei presidenti di regione e sindaci. Ed anche se è vero che in Europa in molti Paesi, come è stato detto, non c’è il limite ai mandati dei sindaci, è anche vero che non è prevista in quei paesi l’elezione diretta, cosa che ne cambia molto la sostanza, ed un motivo ci sarà”, ha aggiunto.

“Anche perché se noi critichiamo giustamente l’accentramento dei poteri che sta facendo la Presidente del Consiglio, non possiamo non immaginare meccanismi di bilanciamento. Segnalo inoltre che noi ora siamo nelle condizioni di poter determinare un effetto domino nel centrodestra proprio su autonomia e premierato se la norma sul terzo mandato non passasse. Infine, l’avanzamento di una posizione del Pd non è un atto unilaterale, ma un atto collettivo, sia sui mandati che sull’elezione diretta”, ha detto tra l’altro Sarracino.