Terzo mandato: Sarracino (Pd), ‘per noi non cambia nulla’

11 Giugno 2025

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Per noi non cambia nulla”. Marco Sarracino, responsabile Sud della segreteria di Elly Schlein, risponde così alla Camera sulla possibilità che il centrodestra trovi un accordo sul terzo mandato. Una mossa, secondo i retroscena, che avrebbe lo scopo anche di mandare in fibrillazione il Pd sulle regionali di Campania e Puglia. “La destra -aggiunge Sarracino- non è d’accordo su nulla, litigano su tutto e utilizzano il potere, non come mezzo per cambiare l’Italia, ma come fine ultimo da raggiungere e da mantenere a ogni costo. Ripeto: per noi non cambia nulla”.