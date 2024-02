Terzo mandato: Zaratti (Avs), ‘lasciamo litigare la destra, sta dando spettacolo’

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Sono inconciliabili elezione diretta dei presidenti di Regione e terzo mandato: sarebbe un modo per atrofizzare posizioni di potere. Capiamo la pressione sul Pd da parte di alcuni amministratori locali, ma lasciamo litigare la destra che su questo tema, come su tanti altri, sta dando spettacolo”. Lo dice il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali Filiberto Zaratti.