Terzo polo: alla Camera il divorzio dei Gruppi si complica, Giunta dispone approfondimento**

Roma, 8 nov (Adnkronos) – La Giunta per il regolamento della Camera sarà convocata “prestissimo” per decidere sul ‘divorzio’ tra Iv e Azione e sul futuro del loro gruppo parlamentare. Lo ha promesso il presidente della Camera Lorenzo Fontana, aggiornando l’organismo interno di Montecitorio che era stato convocato oggi pomeriggio proprio sul caso dell’ex Terzo polo.

La Giunta ha, infatti, disposto un approfondimento sul caso Iv-Azione, chiesto esplicitamente dai rappresentanti della maggioranza. Tra l’altro, all’organismo presieduto da Fontana è arrivata solo la domanda sottoscritta da Italia viva per la creazione di un nuovo gruppo. Nulla, al momento, da Azione. “Il caso è particolare, non assimilabile a quelli che sono stati proposti in Giunta a inizio legislatura”, spiega la deputata e componente di Avs Francesca Ghirra.

La deroga per un nuovo Gruppo era stata chiesta e concessa a Noi Moderati di Maurizio Lupi, che però si era presentato alle elezioni con un proprio simbolo. Non è così per le formazioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda, uniti alle urne sotto il simbolo Iv-Azione-Renew Europe. Inoltre, viene spiegato da ambienti della Giunta all’Adnkronos, “un conto è deliberare su un caso simile a inizio legislatura. Altro è farlo a legislatura in corso”.

(Adnkronos) – Il futuro di Italia viva e Azione a Montecitorio non è quindi una questione numerica (i deputati ‘renziani’ sono 9 e quelli ‘calendiani’ 12) ma è piuttosto legata all’interpretazione dei regolamenti.

Non aiuta il divorzio Iv-Azione, tra l’altro, anche lo ‘stop’ che alla Camera sembra aver subito in questo momento l’iter di approvazione della riforma dei regolamenti interni. La bozza all’esame della Giunta prevede una soglia più bassa per la creazione di un Gruppo parlamentare, ma le nuove norme entrerebbero il vigore solo nella nuova legislatura.