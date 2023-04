Terzo polo: Azione, ‘ecco proposta che Renzi ha respinto, aspettiamo risposta’**

Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Questa è la proposta mandata a Renzi per la costituzione del partito unico settimane fa e da lui respinta. Non prevede alcuno scioglimento preventivo di IV e Azione, anzi si parla del 2025. E sono presenti tutte le garanzie di democraticità. Aspettiamo risposte di merito”. Lo fanno notare fonti di Azione, in replica alle ultime affermazioni di Matteo Renzi sul Terzo polo.

Nel lungo documento, diviso per capitoli, si precisa tra le altre cose: “Entro il 15 giugno 2023, approvazione del manifesto politico e delle regole del nuovo partito unico da parte delle assemblee dei soggetti partecipanti con voto sull’intera proposta senza possibilità di modifica”.

Poi, “entro il 15 settembre, chiusura delle iscrizioni rilevanti ai fini della costituente. Entro il 30 settembre, presentazione delle candidature agli organi nazionali del nuovo soggetto” con “costituente ed elezione degli organi nazionali entro la fine di ottobre, in modo da poter iscrivere il nuovo soggetto al registro dei partiti in tempo per poter anche essere ammesso al 2/1000”. Inoltre, “Azione e IV trasferiranno al nuovo partito il 70% delle somme ricevute dal 2/1000 a partire dalla 2° rata del 2023 fino allo scioglimento dei partiti che dovrà avvenire entro il 1° trimestre del 2025”.