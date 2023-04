Terzo Polo: Bonetti, ‘resta urgente necessità progetto’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “La rottura di ieri è un fallimento che noi, come classe dirigente dei due partiti, dobbiamo tutti riconoscere e di cui tutti dobbiamo assumerci la responsabilità. Io lo faccio anche in prima persona in quanto, avendo svolto il ruolo di vicepresidente nella Federazione per rappresentare Italia Viva, mi sento parte protagonista di questo fallimento. Per prima cosa, quindi, chiedo scusa ai nostri elettori”. Così Elena Bonetti su Fb.

Ma, osserva, “rimane urgente la necessità di questo progetto, perché urgente è rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nei due estremi dell’arco parlamentare. I cittadini, ridotti a spettatori attoniti di uno desolante show sui social. Il tema è come fare. Innanzitutto non fermandoci ad imputare le colpe di quanto è accaduto all’uno e all’altro”.

“Ci vorrà tempo, capacità di dialogo e volontà di sintesi. Ci vorrà il coraggio di andare oltre la prospettiva individuale e riaprirsi ad un progetto politico che non possiamo noi decretare sia morto. Perché non appartiene a noi: è il sogno che chi ha creduto in noi ci ha affidato chiedendoci di custodirlo, animarlo, rappresentarlo. Insieme e con un po’ di umiltà che manca. Non si costruisce il centro per superare il bipolarismo partendo da un bipolarismo nel centro. Se la sfida è riunire ciò che è stato diviso nel paese tra destra e sinistra, dobbiamo ripartire dall’essere centro. Con la politica del dialogo, dell’incontro, della sintesi. In coscienza, non vedo altre vie se non questa. Spero di non essere la sola”.