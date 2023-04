Terzo Polo: Bonifazi, ‘da Iv contributo di 1mln e 200mila euro, pari ad Azione’**

Aprile 11, 2023

Roma, 11 par. (Adnkronos) – “A differenza di quanto sussurrato da veline anonime, giova ricordare che Italia Viva ha contribuito in modo paritetico rispetto ad Azione a tutte le campagne elettorali del terzo polo, dalle politiche alle regionali del Friuli Venezia Giulia”. Così il deputato Francesco Bonifazi, tesoriere di Italia Viva.

“La scelta di come destinare i soldi è stata presa dal senatore Carlo Calenda che ha optato nella stragrande maggioranza dei casi per affissioni recanti il suo volto e il suo nome. Italia Viva ha contribuito al momento per oltre 1 milione e 200.000 euro. Quanto al futuro 2×1000 andrà ovviamente alla struttura legittimata dal congresso democratico” conclude Bonifazi.