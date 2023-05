Terzo Polo: Calenda, ‘avanti con progetto Azione, serve area riformista e liberale’

Maggio 3, 2023

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il progetto di Azione non cambia: costruire un’area politica pragmatica di ispirazione riformista, liberale e popolare con personalità, soggetti e associazioni interessate a fare esclusivamente politica. Nel farlo rimarremo inclusivi e generosi, a patto che ci siano: concordanza di valori, coerenza di contenuti e linearità di comportamenti”. Così Carlo Calenda nella newsletter.

“Solo così si può riuscire a riportare al voto le persone disilluse e scoraggiate e rompere il bipolarismo che soffoca l’Italia. Lavorando in questo modo abbiamo conquistato il 20% a Roma e quasi l’8% in Italia. Risultati di cui dobbiamo essere fieri ed orgogliosi. Continueremo a fare politica così; con serietà e rettitudine”.

“Quando abbiamo fondato Azione sapevamo che fare politica in Italia mantenendo intatti i propri valori non sarebbe stato facile. Ma siamo nati proprio per questa ragione, all’indomani della costituzione del Governo Conte 2 che aveva visto incredibili piroette delle forze politiche che lo sostenevano. Avanti dunque con coerenza, apertura e linearità”.