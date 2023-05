Maggio 20, 2023

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Ennesima fake news smentita dall’interessato. Suggerisco di verificare prima di scrivere, e di non prendere per buona ogni roba che arriva. altrimenti leggeremo presto ‘secondo indiscrezioni giornalistiche (del Riformista) Giorgia Meloni starebbe per entrare in Italia Viva’”. Così Carlo Calenda su twitter postando il tweet di Giuseppe Castiglione che smentisce l’intenzione di lasciare Azione.