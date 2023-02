Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Renzi non mi sta antipatico. Non siamo amici, facciamo un percorso politico perchè condividiamo alcune cose. Non siamo mai stati amici, in politica non esistono gli amici ma i colleghi”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.

“Renzi mi ha dato leadership, ha detto vai avanti tu. Questo lo devo dire con chiarezza. Ci sono due ruoli, Renzi ha fatto un passo indietro”, ha aggiunto il leader di Azione.