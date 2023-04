Terzo Polo: Calenda, ‘contro di noi attacchi violenti, non si lavora così’**

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La riunione è iniziata con le parole di Maria Elena Boschi, non precisamente di reciproco rispetto. Io ho tenuto a rimarcare tutte le cose che io ho portato all’attenzione sono questioni che hanno a che fare con la politica, su come si costruisce seriamente un partito unico, non questioni che hanno a che fare con il personale. Invece noi con Matteo Richetti siamo stati oggetto di attacchi molto violenti. Abbiamo chiarito che questo non è il modo con cui si lavora”. Così Carlo Calenda al termine della riunione di Azione e Iv sul partito unico.