Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “E ‘ una questione di logica. Il Pd non è nato mentre la Margherita continuava a fare politica parallelamente al Pd con un altro segretario che non sedeva negli organi e oggi Renzi non si è fatto vedere”. Così Carlo Calenda al termine della riunione di Azione e Iv sul partito unico.