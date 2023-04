Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Ci sono poche cavolate, tutto quello che avete sentito intorno sono armi di distrazione di massa. Non è una lite tra personalità, è una discussione sulle cose politiche”. Lo ha detto Carlo Calenda in un video pubblicato sui suoi social in cui ricostruisce la rottura con Matteo Renzi sul partito unico del Terzo polo.