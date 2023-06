Terzo polo: Calenda, ‘Renzi? Boh, fa tante cose insieme’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu (Adnkronos) – “Cosa pensa Renzi? Boh, vedo che fa tante cose insieme. Non so se parla come direttore del ‘Riformista’ o come chi vuole costruire un’area del Terzo polo. Ora spiega che Berlusconi non è stato il suo avversario, ma lui è stato tutta la vita nella sinistra”. Lo ha spiegato Carlo Calenda a SkyTg24.

“Non lo so, sono un osservatore. Quello che so è che l’alternativa a questo bipolarismo non nasce con il tatticismo parlamentare ma prendendo i voti della perone convinte di chiudere questa stagione. Su questo c’è una differenza di pensiero con Matteo”, ha aggiunto Calenda.