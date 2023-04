Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Noi avevamo preso un impegno” dopo le politiche “di fare un partito insieme ma arrivati al dunque, Renzi ha detto no. Mi dispiace e mi scuso anche con gli elettori. Io ce l’ho messa davvero tutta”. Così Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno su Rai Uno. “Penso che in Italia Viva spiaccia molti, come spiace a me”.