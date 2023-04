Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Sarebbe davvero difficile spiegare le incomprensibili polemiche di oggi a chi in Europa guarda con speranza al partito unico del #TerzoPolo come riferimento per @RenewEurope. Abbiamo avuto un primo risultato importante alle politiche, andiamo avanti, senza tentennamenti”. Lo scrive sui social l’eurodeputato Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.