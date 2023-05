Maggio 25, 2023

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Grazie ai colleghi di Renew Europe, che in questi giorni a Roma, ci hanno dato un forte incoraggiamento. La lista unica dei liberaldemocratici e dei riformisti alle elezioni europee del ‘24 è una priorità in Italia ed in Europa. Renew deve poter essere l’ago della bilancia della prossima legislatura a Bruxelles”. Così l’eurodeputato Nicola Danti (IV), vicepresidente di Renew Europe al termine della due giorni del gruppo parlamentare a Roma.