Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Stiamo aspettando che Calenda convochi il tavolo di lavoro delle regole, stiamo aspettando che Calenda convochi il comitato politico, stiamo aspettando che Calenda spieghi come candidarsi al congresso. I tatticismi sono tutti di Calenda, non di Renzi. Meno male che dal 10 giugno si vota in modo democratico” così Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.