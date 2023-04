Terzo Polo: fonti Iv, ‘200mila euro di plafond?Se Calenda aveva bisogno di soldi…’**

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Nel documento, proposto da Azione, e che verrà presentato nella riunione del comitato politico con Iv stasera, fonti di Italia Viva ravvisano, parlando con l’Adnkronos, alcune “questioni tecniche” da chiarire. Intanto, il fatto che il comitato fondatore sarebbe l’organismo che controlla il regolamento congressuale, mentre invece serve una commissione di garanzia. Qualche ironia sulla verifica della “coerenza reputazionale” dei soggetti che chiedano di partecipare al progetto. “Ma che vuol dire?”, dicono in Iv. Infine, il tema soldi. E in Italia Viva c’è chi ravvisa proprio in questo tema il nodo della questione: “Calenda ci chiede 200mila euro di plafond? Se aveva bisogno di soldi, poteva dirlo… Tutte le spese vengono fatte, come fatto finora, al 50%”.