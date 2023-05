Terzo Polo: Gozi a Calenda e Renzi, ‘lista unitaria Renew a europee ancora possibile’

Maggio 19, 2023

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Renzi e Calenda sono due fuoriclasse. Sanno qual è la posta in gioco e che la lista comune è possibile. Bisogna crederci. Tredici mesi sono lunghissimi. La nostra proposta prevede una lista comune tra Italia Viva, Azione, l’Associazione dei liberaldemocratici europei e Più Europa. Si può fare: ricordo che nonostante lo scontro tra i leader, esponenti dei due partiti stanno lavorando al Manifesto comune di Renew Europe”. Lo ha detto Sandro Gozi in un’intervista ad Huffington Post.

“Io sono un maratoneta – ha aggiunto l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo – e a Renzi e Calenda chiederei di assumere il punto di vista del maratoneta al trentesimo chilometro. Lì c’è il ‘muro’, ma se lo superi arrivi fino in fondo e magari fai anche un buon tempo. Ecco, in Italia siamo al muro. Ma con determinazione, testa e coraggio si arriva in fondo”.

“Noi ci rivolgiamo a tutti quelli che condividono il programma di Renew Europe e gli obiettivi del Pde. Siamo disponibili a discutere e a lavorare. Per noi conta la politica, gli obiettivi. Dal 2018 siamo una grande realtà europea. Per noi è fondamentale avere molta Italia in Renew Europe. Per questo faremo tutto il possibile perché nel 2024 ci sia una lista comune. Altrimenti sarebbe una grande occasione sprecata per l’Italia, che rinuncerebbe alla possibilità di essere la seconda delegazione nel gruppo e una delle più numerose in tutto il Parlamento europeo”, ha concluso.