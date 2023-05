Maggio 17, 2023

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Dal 2018 lavoriamo per costruire una nuova forza politica riformatrice. Oggi Renew Europe è una grande realtà europea: la vogliamo far crescere anche in Italia. Ci vediamo il 24 maggio a Roma”. Lo scrive su Twitter l’eurodeputato e segretario generale del Partito democratico europeo, Sandro Gozi, che parteciperà alla due giorni di Renew Europe a Roma il 24 e 25 maggio.