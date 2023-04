Terzo Polo: ipotesi federazione, Azione frena, ‘con Iv non si ricostituisce’ (2)**

Aprile 18, 2023

(Adnkronos) – Dalle parti di Azione, inoltre, si chiarisce che la Carfagna nell’intervista di oggi “non parla di federazione, ma di coalizione proprio perchè la federazione con Iv, che c’era fino a 10 giorni, fa non ha più senso politico”. Insomma, si suggerisce, che ci sia stato un grande “equivoco” cavalcato da alcuni, in particolare da Iv.

Intanto anche in Ue si guarda alle vicende italiane del Terzo Polo e lo fa Stephane Séjourné, uomo di fiducia del presidente Macron e presidente del gruppo parlamentare di Renew Europe. Séjourné ha sottolineato l’importanza del Terzo Polo italiano anche per la politica europea. Un appello raccolto e rilanciato da Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva e vicepresidente di Renew Europe.

Scrive Danti sui social: “Dall’Europa con il capogruppo di Renew Europe Stéphane Séjourné fino alle associazioni, ai territori, ai più giovani tutti si rendono conto che il progetto del Terzo polo è importante per l’Italia, non per i destini personali di qualcuno. Raccogliamo questo appello e andiamo avanti”.