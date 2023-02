Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “A differenza di ciò che scrive Repubblica.it non c’è nessun scioglimento di Italia Viva. Basta leggere le Enews di Matteo Renzi- dove fra le altre cose si lancia la campagna per il tesseramento- per prenderne atto. Per conoscere le opinioni di Renzi invitiamo a leggere le Enews e non le interpretazioni più o meno interessate”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.