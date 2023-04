Terzo polo: Iv vara nuove nomine Esteri, Ungaro e Garavini nuovi responsabili

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Congratulazioni a Massimo Ungaro e Laura Garavini, i nuovi Responsabili Estero di Italia Viva”. Lo annuncia Italia viva sui suoi canali social.

“Con la loro ricca esperienza tra le comunità degli italiani nel mondo e nelle istituzioni – Laura come Vice-Capogruppo al Senato e Massimo come Segretario d’Aula alla Camera nella scorsa legislatura – sono le figure ideali per coordinare tutti i comitati esteri di #ItaliaViva, continuare a far crescere il nostro partito nel mondo e contribuire alla definizione di una proposta riformista e liberal-democratica sui temi di politica estera. Buon lavoro!”, aggiunge Iv.