Maggio 18, 2023

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Gossip! Non si commenta o si commenta da solo!”. Lo dice la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin all’Adnkronos commentando le indiscrezioni di stampa che parlano di un ‘pressing’ di Carlo Calenda su di lei per un passaggio al gruppo di Azione in Senato.