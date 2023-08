Terzo polo: Marattin, ‘se qualcuno vuole rompere e i gruppi ci convochi, parliamone’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago (Adnkronos) – “Non so se i gruppi tra Italia Viva e Azione verranno rotti. Se c’è qualcuno che intende farlo, ci convochi, ci indichi qual è la prospettiva politica e ne discuteremo. Mi aspetto se ne parli”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, a Omnibus.

“Non penso che a Senato chiuso si possa fare molto. Sicuramente, la situazione era insostenibile, era evidente da aprile, con la rottura sulla federazione, le litigate su Twitter, la volontà di non andare insieme alle Europee -ha aggiunto-. C’erano problemi enormi legati al fatto che abbiamo cercato di unire due partiti fortemente personali per creare qualcos’altro. E’ da lì che bisogna ripartire”.

” Ritengo Matteo Renzi la più grande intelligenza politica del nostro Paese e Carlo Calenda abbia fatto benissimo il ministro. Dobbiamo però costruire un’offerta politica non definita in base a un cognome ma da esperienze politiche che fanno riferimento a un ideale. E credo che fra gli ex Terzo Polo ci sia un gruppo dirigente che crede ancora in questa prospettiva”, ha concluso.