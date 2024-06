Terzo Polo: Marcucci, ‘costituente libdem e primarie’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Una costituente, adesso! Non c’è tempo da perdere in alchimie o auto commiserazioni, l’area riformista deve fare un passo avanti e costruire un partito liberaldemocratico, aperto a tutti e contendibile. Il leader verrà fuori da questo percorso dal basso, magari attraverso le primarie”. Lo scrive in una nota il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.

“Le Europee ci hanno mandato un messaggio chiaro- continua- le divisioni si pagano a caro prezzo, continuare in questo modo sarebbe un crimine. Libdem è a disposizione per cominciare questo percorso, senza nessuna pretesa di guida e di leadership. Ci appelliamo alla Fondazione Einaudi, con tutta la autorevolezza della sua missione culturale, affinché presenti una road map, che scandisca i tempi della costituente e che sia a disposizione di tutti coloro che vogliono iniziare con noi questo ‘viaggio’, persone, movimenti e partiti uniti da una visione moderna e riformatrice della società. Il nuovo partito liberaldemocratico non nascerà per fare da stampella al centrosinistra o al centrodestra, ma per restituire dignità e una presenza organizzata nella politica nazionale a quei milioni di elettori che non si arrendono a finire schiacciati in aggregazioni con forze estreme e populiste”.

“Il ‘manifesto’ di Oscar Giannino pubblicato da Il Foglio è il nostro punto di partenza. È arrivato il momento del coraggio, dell’impegno e della scelta. Da oggi lanciamo il cuore oltre l’ostacolo e organizziamo i Comitati per il Partito Liberaldemocratico. Saranno comitati provvisori, pronti a confluire nel nuovo, cosa che mi auguro vorranno fare anche i partiti e i movimenti della nostra area, superando la frammentazione improduttiva”, conclude Marcucci.