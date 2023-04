Terzo polo: Paita (Az-Iv), ‘da capogruppo ho il dovere di comporre liti e trovare sintesi’

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr (Adnkronos) – “Da capogruppo di tutti ho il dovere di comporre, di tessere la tela e trovare una sintesi unitaria in un momento in cui i toni si sono alzati. Per questo non sono intervenuta finora”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita a Radio anch’io.

“Il paese ha bisogno di un polo riformista, Italia viva c’è e conferma la sua volontà di proseguire in questo percorso. Per fare un partito nuovo – spiega Paita – ci sono condizioni imprescindibili: logica democratica dal basso, con il coinvolgimento dei territori, regole chiare. Ebbene, stiamo discutendo queste regole, per questo non comprendo perché si sia scelto di alzare i toni. Lo scioglimento dei partiti è inevitabile, solo che i partiti si sciolgono dopo che ne è stato creato un altro”.