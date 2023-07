Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Buon lavoro a Enrico Borghi, certa che con il suo equilibrio sarà un ottimo capogruppo. Grazie al gruppo Azione-Italia Viva per il prezioso lavoro svolto insieme in questi mesi”. Lo dice in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e senatrice del gruppo Azione-Italia Viva complimentandosi con il nuovo capogruppo.