Terzo polo: Paita (Iv-Az), ‘gruppi restano uniti, su partito unico non escluso ripensamento’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr (Adnkronos) – “E’ andata male, non ce lo aspettavamo. Il partito unico è congelato, ma l’esperienza parlamentare comune non si concluderà, perché abbiamo deciso di andare avanti con i gruppi unitari”. Lo ha detto a ‘Un giorno da pecora’ su Radio1 la presidente del Gruppo Azione-Italia viva Raffaella Paita.

“Ho visto un’iniziativa politica del gruppo positiva – prosegue Paita – Guardando al futuro, dal momento che i gruppi rimangono uniti, non è escluso un ripensamento. Mi auguro che per le Elezioni Europee si riuniscano tutte le operazioni riconducibili al riformismo, per sfidare i populismi di destra e sinistra”.

“La rottura non è stata quindi determinata da fattori politici di fondo, non riusciamo bene a capire nemmeno noi. Mi stupisco – risponde la Presidente – che qualcuno affermi che Italia viva avrebbe proseguito a fare politica nel 2024, perché avevamo fissato anche la data, il 29 ottobre, dopo la quale i due partiti si sarebbero sciolti”.