Roma, 22 mag (Adnkronos) – “La nostra intenzione non è rompere i gruppi in Parlamento, ma nemmeno farci ridere dietro dall’Italia. Se si sta insieme bisogna rispettarci. Basta attacchi in stile grillino. Oggi chiederemo un impegno esplicito sulla volontà di creare una lista unica per le Europee”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Iv-Azione Raffaella Paita a proposito della riunione del Gruppo di palazzo Madama prevista per stasera.