Terzo polo: Renzi, ‘Calenda lascia tutto a metà, io no’

Settembre 2, 2023

Roma 2 set (Adnkronos) – “La porta per Calenda noi l’abbiamo tenuta sempre aperta, anche quando c’erano attacchi personali. Ora dice che non vuole stare con noi, non possiamo che augurargli tutto il bene possibile. Ma a Calenda noi abbiamo dato il vice ministro, l’ambasciatore, il ministro, la campagna elettorale per le europee, la leadership, la presidenza della federazione. Ha lasciato tutto a metà. Io le cose a metà non le lascio, il mio impegno per il centro, per il polo riformista, per l’alternativa sovranista, lo mando avanti anche se Calenda dice di no”. Lo ha detto Matteo Renzi alla festa di Iv di Firenze.