Terzo polo: Renzi cita M. Obama, ‘puntate in alto, lasciamo il fango a chi lo diffonde’

Aprile 15, 2023

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “Vi meritate una Politica con la P maiuscola, non questa settimana di follie via twitter. La politica come scambio di idee, come rispetto umano, come confronto tra progetti, come capacità di mettersi in gioco. La politica come sogno”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito delle vicende del Terzo polo.

“Non abbassate mai la politica a uno scontro personale, a un’aggressione personale, a una lotta personale. La politica è sogno, non fango. Quando qualcuno vola basso, voi puntate in alto ci disse una volta Michelle Obama. Facciamolo in queste ore -prosegue l’ex premier-. Non replichiamo alle aggressioni giustizialiste. Riprendiamoci il sorriso. Lasciamo il fango a chi lo diffonde, torniamo a sognare e a proporre idee”.