Aprile 11, 2023

Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Non c’è nessun cambio di linea da pare nostra, anzi. Abbiamo accettato di tutto, il passo indietro mio, prima il partito unico, la polemica sui simboli. Non so cosa altro poter accettare, persino che il tesseramento valesse anche per il tesseramento unico”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della riunone di Italia viva parlando del partito unico del Terzo polo.