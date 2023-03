Marzo 13, 2023

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Spero non ci sia un partito solo con me e Calenda, inutile dire che si fa una grande cosa se siamo solo noi due, sappiamo benissimo che non bastiamo. Dobbiamo dare una casa a un sacco di bella gente che magari votava il Pd, ma ora non può più farlo”. Così Matteo Renzi a Zapping su Rai Radio1.