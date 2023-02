Terzo polo: Renzi, ‘pronti al partito unico, ma va fatto bene’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Partito Unico. Ieri ci siamo visti con parlamentari italiani ed europei, consiglieri regionali, membri del comitato politico del Terzo Polo, portavoce. Sintesi semplice: noi siamo pronti a fare il partito unico anche in tempi stretti, se si predilige la strada dell’accelerazione. L’importante è che sia un progetto culturalmente aperto, serio e rigoroso e il percorso sia un percorso partecipato, democratico, che comincia dal basso, dai territori”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultime enews.

“Per noi il quando non è un problema: si può fare anche nel giro di qualche mese, ma va fatto bene. E che non sia imposto dall’alto ma essere condiviso anche da chi è in prima linea sul territorio. Quello che è certo è che la costruzione della casa dei riformisti deve portarci ad avere un grande risultato alle Europee del 2024. Perché serve a Renew Europe, ma soprattutto perché serve all’Italia e serve all’Europa”, aggiunge il leader di Iv.