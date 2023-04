Terzo polo: Renzi, ‘spero torni buonsenso, basta polemiche, spazio politico c’è’

Aprile 17, 2023

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Tanti in questi giorni hanno fatto polemica, io non la farò. Credo che lo spazio politico per chi non vuole essere populista a sinistra o sovranista a destra, è uno spazio che c’è ed è importante”. Così Matteo Renzi a Cremona a margine dell’evento Confindustria giovani.

In questi giorni ci sono state “polemiche di basso livello”, a cui “noi non ci presteremo. Credo che chi butta fango su questo percorso allontani le tante ragazze e i tanti ragazzi che vogliono credere a un progetto riformista sperando che torni il buonsenso e torni un rapporto diverso rispetto agli ultimi giorni”.