Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Mi dispiace vedere gli stracci che volano nel Terzo Polo, ma le loro divisioni dimostrano che non c’è spazio per un centro autonomo. O si sta nel centro sinistra o a destra. Oggi, questo è l’unico schema politico possibile in Italia”. Lo dichiara Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico.