Ottobre 18, 2022

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Renzi non è fisicamente presente” alle consultazioni al Quirinale. Una questione “già concordata con Calenda. Andremo al Quirinale con la delegazione formata da Calenda, Bellanova da me e da Paita”. Così il capogruppo di Azione e Iv alla Camera, Matteo Richetti, a La7. “Ho letto ‘gelo’ mentre i due erano al telefono. Capisco il momento ma non esasperiamo…”.