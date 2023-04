Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Penso che oggi registriamo un grande insuccesso. Ma che in politica, che è chiamata a provare a cucire e non a strappare, non bisogna avere fretta ad archiviare i progetti importanti, se ne vale la pena”. Così Ettore Rosato di Iv.