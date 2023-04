Terzo Polo: Rosato, ‘ricostruire rapporto fiducia in vista europee’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Il Terzo Polo c’è ancora nel voto degli elettori che ci hanno dato fiducia il 25 settembre. È fallito un tentativo di costruzione di un partito insieme tra Azione e Italia Viva ma non deve essere uno stop eterno bensì un insegnamento a riprovarci con maggiore energia e un po’ più di stile”. Lo ha detto Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, nel corso della trasmissione di Giuliano Guida Bardi ‘Punto G’ su Radio Giornale.

“A monte di questo fallimento c’è una somma di cose ma soprattutto è mancata la fiducia perché quando la base culturale e i programmi sono omogenei la differenza sta appunto nella mancanza di un rapporto di fiducia. Questa fiducia va costruita anche attraverso una leale collaborazione perché abbiamo non solo gruppi parlamentari comuni ma anche il comune obiettivo delle elezioni europee. Non avrebbe senso presentarsi con due partiti di Renew Europe che dicono le stesse cose, hanno le stesse caratteristiche e si distinguono solo per il loro simbolo elettorale. C’è bisogno di un’operazione che ci metta insieme”, conclude.