Terzo polo: Sbrollini (Iv), ‘rottura Calenda indebolisce campagna amministrative’

Aprile 14, 2023

Roma, 14 apr (Adnkronos) – “Sono molto dispiaciuta per la rottura unilaterale del progetto del Terzo polo voluta da Calenda, che tra l’altro indebolisce la campagna elettorale per le Amministrative”. Lo dice la senatrice del Gruppo Azione-Italia viva Daniela Sbrollini sulla prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio nella quale vanno al voto 498 città, di cui 13 capoluogo tra cui anche Vicenza.

“Nonostante tutto – aggiunge – non rinunciamo a questo grande progetto di costruire una casa per i riformisti, in vista delle Elezioni europee dell’anno prossimo. Da questo punto di vista, il quotidiano Il Riformista, sarà un importante volano per i riformisti, sia quelli presenti in tutti gli schieramenti, sia per chi non ha mai fatto politica”.

“Questa rottura, improvvisa, ingiustificata e unilaterale, indebolisce la campagna elettorale già in corso per le Amministrative del 14 e 15 maggio, mancando di rispetto a elettori, simpatizzanti e iscritti che tanto stanno lavorando dal basso. Faccio mio – prosegue Sbrollini – l’appello di Matteo Renzi ad Azione a continuare a lavorare insieme nei territori”.