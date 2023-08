Agosto 2, 2023

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Renzi mette sullo stesso piano Bonifazi e Richetti per una cena. Richetti mette sullo stesso piano Renzi e Trump per un’indagine. Questa la dice lunga sullo stile delle persone”. Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva, in risposta a un tweet di Matteo Richetti.