Terzo settore: Ciriani, ‘bene ok norma per associazioni Arma in registro’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Le associazioni d’arma, i nostri Alpini così come i nostri Carabinieri, potranno finalmente iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore. E’ stato infatti approvato un emendamento del governo , in Commissione Affari sociali alla Camera, al Disegno di legge politiche sociali e terzo settore che consentirà loro di proseguire nel preziosissimo e fondamentale lavoro che svolgono in favore delle nostre comunità, del territorio e della popolazione, sotto il regime giuridico degli enti del Terzo settore senza però dover rinunciare ad essere associazione d’arma”. Ad annunciarlo è Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

“Il risultato di oggi, atteso da anni – prosegue il ministro -, è frutto di una interlocuzione, seguita personalmente anche da me, che il governo Meloni sta portando avanti da tempo. Ringrazio per il lavoro profuso sia il ministro Crosetto che il viceministro Bellucci, senza il loro impegno non saremmo riusciti ad arrivare a questo punto. Sono particolarmente soddisfatto perché gli Alpini, ma anche i Carabinieri, sono un presidio fondamentale del volontariato in tutta Italia e nelle nostre comunità locali”.

