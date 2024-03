Terzo settore: Meloni, ‘governo sta facendo sua parte per rafforzare volontariato’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Sono contenta di essere qui a Trento nell’anno in cui è capitale europea del volontariato, un ruolo meritato e che, come detto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di grande potenza della solidarietà”. Così la premier, Giorgia Meloni, a Trento per la cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento.

“La cultura del dono è essenziale per qualsiasi società ed é fortunatamente un valore molto radicato nella nostra comunità nazionale e nella Provincia autonoma di Trento. Il governo sta facendo la sua parte per proteggere questo valore e rafforzarlo. Dopo anni di stallo”, è stato dato seguito “all’attuazione riforma del terzo settore”, ma anche avviata la “semplificazione normativa per gli enti” che vi operano, dice Meloni rivendicando anche altre misure del governo volte a “promuovere la spinta solidaristica”.