Tesei (Reg. Umbria): “Investimento Philip Morris a Terni importante per la nostra regione”

Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “L’investimento di Philip Morris Italia per la realizzazione del terzo ‘Digital information service center’ italiano a Terni è molto importante. Abbiamo già avuto un’interlocuzione proficua con l’azienda, concludendo la partita d’acquisto del nostro tabacco e ritengo che questo ulteriore impegno debba essere da noi salutato con soddisfazione”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di Philip Morris Italia. L’azienda ha infatti deciso di rafforzare la sua presenza in Umbria aprendo a Terni il terzo ‘Digital Information Service Center italiano-Disc’ italiano, rivolto ai consumatori adulti italiani dei prodotti senza combustione. I primi due sono stati quelli di Taranto e Marcianise, in provincia di Caserta.

“Questi investimenti portano occupazione – ha aggiunto Tesei – quindi come Regione siamo molto contenti. In questi ultimi due anni l’Umbria ha dimostrato un trend molto positivo dal punto di vista dell’occupazione sia per quanto riguarda il recupero del Pil sia per quanto riguarda la crescita dell’export. Al centro di tutte le nostre politiche c’è infatti la creazione di occupazione, possibilmente qualificata”, ha concluso.